De oorlog in Friese foto's: "Van sabotage naar represaille"

Op deze foto staat circus Giezen op het Zaailand, dat onbedoeld meegeholpen heeft aan een verzetsactie. In 1943 moeten burgemeesters naamlijsten opstellen van mannen die in Duitsland moeten werken. Die lijsten liggen bij de arbeidsbureau's en in Leeuwarden worden ze iedere avond opgeborgen bij het Sicherheidsdienst-hoofdkwartier in het Old Burger Weeshuis aan het Zaailand. Vanaf het hulpkantoor van het gewestelijk arbeidsbureau (aan de rechterkant) moeten de kaartenbakken steeds weer naar het SD-hoofdkwartier.

De circustent biedt een kans. De 20-jarige Gaele Postma werkt op het arbeidsbureau, het verzet vraagt hem te helpen. Postma vertelt de agenten bij het bureau dat hij een telefoontje gekregen heeft: de SD eist alle naamlijsten op. Ze worden in een auto ingeladen waar twee mannen van de Marechaussee in zitten. Wat men niet weet is dat dit twee verzetsmannen in uniform zijn en dat de kaartbakken gestolen worden. De jonge Gaele duikt onder en overleeft de oorlog. De SD heeft niets in de gaten, omdat het circus het zicht ontneemt.