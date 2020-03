LIVEBLOG: RIVM somberder dan een week geleden

Een week geleden verwachtte het RIVM dat het effect van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus nu te zien zou zijn. Dat is ook het geval, maar minder dan het RIVM had verwacht. Bovendien is het instituut een stuk somberder over het aantal coronapatiënten dat op de intensive care belandt. "De meest positieve scenario's van vorige week komen niet uit", zeit Jacco Wallinga van het RIVM tegen de NOS.

"In het meest waarschijnlijke scenario liggen er half april 2500 coronapatiënten op de intensive care." De hoop van Wallinga was dat er begin april maximaal 1000 plekken op de intensive care nodig zijn, maar zover zijn we nu al.