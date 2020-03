Gezin in auto vast op strand van Terschelling

In de auto zaten een man en een vrouw met twee kinderen en een hond. Het gezin kon door de trekker, van het loonbedrijf dat was gekomen, uit de auto geholpen worden, maar konden natte kleding niet meer voorkomen.

Het gezin is met de auto net in een slenk gereden, en moest wachten op de KNRM die de auto uit het water moest halen. Er is niemand gewond geraakt.