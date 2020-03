Politie in Leeuwarden zoekt getuigen van inbraken

Ook aan de Invasiestraat en de D'Hondecoeterstraat probeerden dieven in te breken. Dat lukte daar niet, maar de voor- en achterdeuren raakten wel beschadigd.

Box kaatsvereniging opengebroken

In Koarnjum werd vrijdag ontdekt dat de box van de kaatsvereniging opengebroken was. Of er ook spullen zijn meegenomen, is niet duidelijk.

Mensen die meer weten over de inbraken of wat hebben gezien, kunnen contact opnemen met de politie.