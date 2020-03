Slachtebrug teruggeplaatst na groot onderhoud

De Slachtetillebrêge is deel van de Slachtedyk, de weg die Fryslân eerder beschermde tegen de Middelzee. Vanwege de grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde heeft het Fryske Gea de Slachtebrêge in 2000 aangekocht en in beheer. Rijkswaterstaat heeft de brug in het najaar van 2019 weggehaald en in een werkplaats opgeknapt.

Snelweg afgesloten

De A31 is van vrijdagavond 20.00 uur tot zondagavond 22.00 uur dicht in beide richtingen tussen de op- en afritten Midlum en Franeker. Het verkeer wordt omgeleid over de N359 en N384.