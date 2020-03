Burgemeester over huisfeest in Lemmer: "Begrijp niet dat mensen dit nog doen"

De jongens hielden een huisfeest in Lemmer en waren met vijftien mensen in huis. De aanwezigen hielden zich niet aan de maatregelen van het RIVM en zagen de ernst van de zaak niet in.

"Ik begrijp niet dat mensen dit nog doen", zei een verbaasde Veenstra. "Zij zeggen: wij worden niet ziek. Maar denk om jouw vader en moeder, en jouw opa en oma. Ook in onze gemeente is er ziekte en ook in onze gemeente zijn sterfgevallen."

Boete

De politie heeft voor de vijftien jongeren proces-verbaal opgemaakt. Ze kunnen rekenen op een boete vanaf 400 euro.

Toch is dit een incident, zegt de burgemeester. "Verder gaat heel veel goed bij ons in de gemeente. Wij hebben deze week ook nog een filmpje gemaakt, voor de inwoners." Veenstra besluit met een oproep voor alle inwoners: "Houd jullie aan de regels, ook voor jullie omgeving."