Scheepvaartbemanning kan door coronavirus niet naar huis

De man van Kitty Switjink uit Harlingen is een van de mensen die in deze situatie verkeert. Hij kan daardoor nu niet naar huis. De man is kapitein op het enige schip van Cito Shipping juit haar woonplaats. Op dit moment vervoert het schip grote rollen papier naar Nederland en een deel van de bemanning zou binnenkort worden afgelost. Dat gaat echter niet meer door.

"Vooral voor de internationale bemanningsleden is het vervelend. Zelfs al zouden ze van boord kunnen dan kunnen ze niet thuiskomen, omdat het vliegverkeer stil ligt en grenzen dicht zijn", vertelt Switjink. "Zo wilde een Filipijns bemanningslid graag naar huis, maar hij kreeg te horen dat hij dan daar een maand in quarantaine zou moeten. Dus dan kon hij beter gewoon aan boord blijven, want dan kon hij in elk geval geld blijven verdienen."

"Langere tijd van huis"

Ook zo'n 200 bemanningsleden van de schepen van de eveneens in Harlingen gevestigde rederij JR Shipping kunnen niet van boord. Volgens teamleider Harm Brouwer is dat voor de bemanning weliswaar vervelend, maar zijn ze het gewend. "Het is zwaar, omdat ze in deze situatie er misschien meer zouden willen zijn voor hun families. Maar op zich is het voor hen niet vreemd om voor langere tijd van huis te zijn."