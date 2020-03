Thys de Jong loopt Marathon Rotterdam mis door coronacrisis

Thys, die bij atletiekvereniging Lionitas in Leeuwarden traint onder leiding van veteraan Remon van Lunzen, liep de afgelopen tijd al diverse halve marathons. De Marathon van Rotterdam zou zijn eerste volledige marathon worden.

Hij was sinds 1 januari volop in voorbereiding, stond er naar eigen zeggen mee op en ging ermee naar bed. Hij was in topvorm, zo oordeelde ook zijn coach. Bovendien had hij een bijzonder doel: zijn vader stierf in 2004 aan de gevolgen van kanker en daarom zou Thys de marathon lopen voor 'Ren tegen Kanker'.