Lutz Jacobi stopt als PvdA-fractievoorzitter in Leeuwarden, Ekhart opvolger

De nieuwe fractievoorzitter van de PvdA in Leeuwarden wordt Andries Ekhart. Hij is oud-wethouder van Leeuwarden en van Súdwest-Fryslân. De afgelopen jaren was hij al vice-voorzitter van de fractie.

Lutz Jacobi werd in november 2017 fractievoorzitter van de Leeuwarder PvdA. Vlak daarna werd ze ook directeur van de Waddenvereniging. Daarvoor was ze Tweede Kamerlid voor de PvdA.