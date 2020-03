Vast in het buitenland: Maeike de Jong kan Nepal niet uitkomen

'Geen idee dat Nepal op slot zat'

"Het is hier wat onwerkelijk", zo zegt Maeike de Jong. Ze loopt op straat in de stad Pokhara. Overal staat politie of is het leger actief. Mensen die zonder reden op straat zijn, worden direct weer naar binnen gestuurd. Een mondkapje is verplicht. "We hadden eerst niet door wat er precies speelde", zegt Maeike.

"Vlak voordat Nepal een reisverbod instelde, ben ik aangekomen. Ik ben direct daarna al begonnen aan een trektocht door de bergen. Op dag zeven hoorden we dat het land op slot ging. Maar ja, je hebt geen idee wat dat precies inhoudt als je daar 'in the middle of nowhere' sitte. Gisteren kwam we terug en toen merkten we wat dat precies inhield. De eerste conclusie was ook al: einde aan de vrijheid."

Het geregelde vervoer mocht niet rijden. In plaats daarvan werden de toeristen in een bus van de overheid met gevaar voor eigen leven naar Pokhara gebracht. "In een gammele bus langs diepe afgronden. Ik was echt bang bij die reis." De groep werd in de bus eerst naar het ziekenhuis gebracht waar ze zijn getest. Daarna moet iedereen in quarantaine.