Voedselbank Heerenveen heeft het moeilijk

Normaal gesproken is er in Heerenveen vraag naar zo'n 200 pakketten. Die zijn er in drie soorten: 1 tot 2 personen, 3 tot 4 personen en 5 personen of meer.

In het magazijn staat nog wel het een en ander, maar de voorraad krimpt. "We krijgen minder eten van winkels, dus we moeten meer kopen of meer producten van mensen krijgen. Geld is dus welkom, maar ook eten dat mensen brengen", zegt Janneke Hiemstra van de Heerenveense voedselbank.

Ze vervolgt: "Er zijn niet veel verse producten meer. We hopen dat die er weer meer komen, want we willen niet alleen maar eten in blik geven aan bezoekers." Hiemstra is blij dat mensen eten brengen, maar ze is ook blij met acties van jongeren in de omgeving die geld inzamelen voor de voedselbank.

Vrijwilligers

In extra probleem is overigens de personele bezetting. Diverse vrijwilligers zijn zien, terwijl er juist meer nodig zijn om de spullen goed te verdelen onder de bezoekers van de voedselbank.