Een donkerder Wad: nu ook internationaal

Langs de Waddenkust wordt al jaren gewerkt om onze meest donkere gebied donker te houden en nog wat donkerder te maken. Dat is goed voor mensen, dieren en insecten.

Vanuit het programma Naar een Rijke Waddenzee wordt er nu aan gewerkt om dat met Duitsland en Denemarken op te pakken. Daar zijn drie eilanden bezig ook een zogeheten Dark Sky park te worden zoals er nu al is op de Boschplaat op Terschelling en het Lauwersmeer. Dat zijn Spiekeroog en Pellworm in Duitsland en Møn in Denemarken.