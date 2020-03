Met hoogwerker toch even de familie kunnen zien

Sinds vorige week vrijdag is het niet meer toegestaan om op bezoek te gaan in verzorgingstehuizen. Het is een noodzakelijke, maar drastische maatregel met verdrietige gevolgen. Beeldbellen biedt een oplossing, maar mensen willen elkaar toch liever in de ogen kunnen aankijken.

Dat kan dus nu in Joure. Daar kunnen mensen met een hoogwerker zeven meter de lucht in, met maximaal twee mensen tegelijk. "Bewoners komen dan naar het raam en zo kunnen bijvoorbeeld familieleden elkaar toch even zien en ook spreken, door de telefoon", zegt Gosse de Jong, medewerker van het bedrijf dat de hoogwerker bedient.