Fryslân Fit: speciaal voor thuis beweging en vermaak

Met Fryslân Fit komen we thuis lekker in beweging, naar een idee van sportinstructeur Dirk Jelke de Boer van sportschool Palestra. We beginnen met een warming-up en daarna doen we drie oefeningen. Dirk Jelke en zijn twee collega's doen de oefeningen voor. We krijgen ook tips over de attributen die we kunnen gebruiken bij de oefeningen, bijvoorbeeld een fles water. En natuurlijk eindigen we met een cooling down.

"We moeten in deze tijden allemaal wel in beweging blijven," zegt De Boer. "Daarom doen wij verschillende oefeningen voor de spieren en de conditie. Het is te vergelijken met het tv-programma Nederland in Beweging." Fryslân Fit is voor iedereen toegankelijk. "Voor elke leeftijd en op elk niveau."

Het programma zal van maandag tot en met vrijdag driemaal 's ochtends worden uitgezonden: om 9.00, 10.00 en 11.00 uur.