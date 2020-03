Nu deuren dicht zijn, zet Fries Museum in op online tours

Het Fries Museum kwam vrijdag al met 'Grutsk', een plan van aanpak om na de coronacrisis zo snel mogelijk weer grote groepen toeristen naar Friesland te halen. Maar in de tussentijd wil het museum mensen online bedienen door middel van extra audiotours, zegt directeur Kris Callens.

"We proberen er voor de mensen te zijn op een nieuwe manier. Dat doen we via de website, via Facebook en Twitter. Iedereen die op zoek is naar wat moois op dit vlak kan bij ons terecht via de onlinekanalen."

Het Fries Museum had uiteraard al een website. Maar volgens Callens was die er tot nu toe vooral voor praktische informatie. "En in deze tijden kunnen we via de website meer aandacht besteden aan wat er te zien en te doen is. Nu dat niet in het museum kan, dan maar thuis."