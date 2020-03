GGD: 13 nieuwe besmettingen in Fryslân

"De besmettingen zijn ongeveer in alle Friese gemeenten, daarmee komt het totaal uit op 93", vertelt Wim Kleinhuis, directeur Veiligheidsregio.

"Het gaat vooral om mensen uit de zorg en ernstig zieke mensen die worden getest, dus het getal zegt niets over het aantal besmettingen. Het ligt in de lijn dat er meer besmettingen zouden zijn, maar de groei blijft wat langer weg, dus dat zou een goed teken kunnen zijn, maar we zijn er nog lang niet."

Onbegrijpelijk

Hij vindt het onbegrijpelijk dat in Lemmer een feestje was met 15 mensen. "Dat dit zo kan, vind ik onbegrijpelijk. Het ging ook nog om jonge jongens, waar zijn de ouders denk ik dan. Het is goed dat de noodverordening er is zodat de politie kan handhaven. Ik zeg het nogmaals nadrukkelijk: doe dit niet, gebruik je verstand en kruip niet bij elkaar. Houd afstand om besmettingen te voorkomen."

Hij komt ook voorbeelden tegen dat het goed gaat. "Ik was in de bouwmarkt, en die was goed ingericht met een toegangsbeleid. Zo'n tachtig tot negentig procent houdt zich aan de regels. En als mensen niet luisteren dan kunnen we handhaven."

Kleinhuis meldt verder nog dat de ziekenhuizen het goed aankunnen. "Het aantal patiënten neemt toe, maar we hadden al drukker verwacht. Dat zou een positief signaal kunnen zijn, maar we moeten nu niet verslappen en wel doorgaan."

Kunnen we nog naar buiten?

"Ja, maar zoek geen groepen op, blijf in de eigen omgeving. En als het druk is, zoek dan een rustige plek op. Een frisse neus halen is prima, maar doe dat in eigen omgeving. Fryslân is ruim, er is genoeg plek om rustig te fietsen of wandelen."