Omrop TIP: De Friese Matthäus Passion op radio en tv

De Matthäus Passion van Bach, uitgevoerd door het Noord Nederlands Orkest in een Friese vertaling van Peter Sijbenga, wordt zaterdagavond 28 maart in zijn volledigheid uitgezonden op Omrop Fryslân radio. De Fryslân DOK (over de voorbereiding en de eerste uitvoering ervan in de Grote Kerk in Harlingen in 2018) is op tv te zien op 28 en 29 maart.