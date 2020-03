Rob Pieters op Vlieland: "Rustig op het eiland, maar bang ben ik niet"

Toen afgelopen week de jachthaven ook op Vieland werd gesloten, lag Pieters er al met zijn boot. "Er liggen er nu een stuk of vier", laat hij weten. "Het is hier dus erg rustig." Dat de toiletten niet meer kunnen worden gebruikt, kan voor problemen zorgen. "Maar wij hebben een wc aan boord, dus wij redden ons wel."

Meer zorgen dan over de haven of de toiletgebouwen heeft Pieters over de toekomst van het eiland, met name door de consequenties van het coronavirus en de maatregelen daaromtrent. "De situatie is onzeker, het toerisme is toch de kurk waar het eiland op drijft. Het zorgt voor een economische impuls, dus het komt hier wel even aan."

Het is volgens Pieters dan ook het gesprek van de dag op Vlieland. Op straat merkt hij de gevolgen ook. "Je komt natuurlijk veel minder mensen tegen dan anders."

Op het eiland zijn nog geen meldingen van besmettingen. Bang voor het virus is Pieters niet, zegt hij. "Het houdt me heus bezig. Maar bang, nee. Want bang wil ik niet zijn voor iets dat er nog niet is. We zijn hier nog virusvrij, laten we dat zo houden."