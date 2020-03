De oorlog in Friese foto's: "Menselijk schild van verzet"

Een kantoorbediende en een wegwerker: Gerrit Schuil en Gerben Oswald uit Harlingen. Zij zitten bij de Landelijke Knokploegen en beramen een aanslag op S.B. van Wijnen. Deze Harlinger politiecommandant zit achter diverse razzia's in de Zuiswesthoek. In november 1943 doen deze verzetslieden een aanslag op Van Wijnen. In de Nieuwstraat wordt hij door vijf kogels geraakt, maar hij overleeft het en Schuil en Oswald duiken onder.

'Terroristen'

De jongeman Frans Michon zit bij de SS, maar infiltreert ook in het verzet. Voor het aanwijzen van de daders is een beloning uitgeloofd van 10.000 gulden. Door zijn contacten in het verzet weet Michon van de aanslag van de Harlingers af. Hij verraadt hen. Schuil en Oswald worden in Sexbierum gearresteerd.

Op 14 februari 1944 komt het Polizeistandgericht bijeen. Op last van de 'Höhere SS- und Polizeiführer' worden beide mannen vanwege 'terroristische activiteiten' ter dood veroordeeld. "Het vonnis is, nadat het verzoek om gratie was afgewezen, met den kogel voltrokken," staat in de krant. Als Michon na de oorlog wordt opgepakt en de rechter hem naar het verraad vraagt, is het enige wat Michon zegt: "Ik had angst." Hij werd tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld, maar is later weer vrijgelaten.