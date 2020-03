Nieuw initiatief 'Brieven aan Bep' helpt ouderen aan penvriend

Door alle coronamaatregelen hebben ouderen in bijvoorbeeld verzorgingshuizen het steeds moeilijker. Ze mogen geen bezoek meer ontvangen, wat al gauw tot eenzaamheid kan leiden. Daarom zette de 25-jarige Martje Bergsma uit Boornzwaag het platform 'Brieven aan Bep' op. Het idee is om ouderen een penvriend te geven. Het initiatief is nu al uitgegroeid tot een groot netwerk.