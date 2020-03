LIVEBLOG: Coronapatiënten op intensive care, boetes voor thuisfeest

"Het is heel dom wat die jongens in Lemmer hebben gedaan. We proberen eerst alles op een vriendelijke manier te beëindigen, maar als dat niet werkt, dan grijpt de politie in." Dat zegt burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren in reactie op de boetes die de politie daar vrijdagavond uitdeelde. De jongens hadden een huisfeest en hielden zich niet aan de corona-maatregelen.