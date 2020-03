LIVEBLOG: Boetes voor thuisfeest en 13 nieuwe besmettingen

In dit liveblog melden we het laatste nieuws over het coronavirus:

Er zijn in onze provincie tot nu toe 93 mensen positief getest op het virus, twee mensen zijn overleden;

De verspreiding van het coronavirus gaat in Fryslân trager dan in andere delen van Nederland, zegt de GGD;

