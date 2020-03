Wel of niet trouwen in tijden van corona? "Het leven gaat door"

"Extra bijzondere dag"

"Kijk, deze kaarten hebben we vorig jaar al op de post gedaan," zegt Linda terwijl ze alle kaarten op tafel legt. "Op 17 april gaat het gebeuren en we hebben er geen moment over getwijfeld om het door te laten gaan." Linda is heel enthousiast over haar dag. "We willen heel graag trouwen. Dit is graag wat we willen. Als je het uitstelt, kan het zijn dat ook niet iedereen erbij kan zijn."

Geen groot feest

"Groot voordeel is wel dat we toch al niet zo'n groot feest wilden," vult Wop zijn aanstaande aan. "Het enige dat we moesten regelen was het verzetten van de locatie, die is nu op het gemeentehuis. We zouden gewoon thuis een feest houden, maar dat wordt wel verzet, tot na de zomer. Dan is hopelijk iedereen weer welkom en maken we er nog wat van."