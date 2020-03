Coronavirus betekent minder bezoek en minder werk voor gevangenen

Voor de mensen op de gesloten afdeling heeft het coronavirus ook gevolgen. Canoy legt uit dag mensen in de gevangenis minder bezoek krijgen en dat er voor hen minder werk te doen is. "Het hakt er natuurlijk wel in: geen bezoek, minder arbeid en ook gewoon bezorgd zijn over je eigen gezondheid en de gezondheid van anderen", zegt hij.

Canoy legt uit dat de rechtspraak vandaag de dag ook anders omgaat met straffen bij zware overtredingen. Zo betrekt men bijvoorbeeld de familie bij het vaststellen daarvan. "Moet iemand naar huis toe omdat-ie daar nodig is?", noemt hij, ter illustratie."Er worden gezondheidsrisico's meegewogen en er wordt ook gesteld: is de detentie niet te zwaar als je geen bezoek mag ontvangen?

Taakstraffen

Over het opleggen van taakstraffen heeft advocaat Canoy nog wel enkele vragen. "Hoe zit het met boetes betalen?", vraagt hij zich luidop af. "Als je ziet dat we een heleboel belasting op dit moment eventjes niet hoeven te betalen, kan ik mij voorstellen dat over boetes die zijn opgelegd nu eventjes gezegd moet worden: 'nu niet betalen'."

Nieuwe norm

Tot slot zijn er in deze periode een hele rij nieuwe regels en overtredingen bijgekomen. Niet alleen de anderhalve meter; Canoy noemt ook het bijeen komen op een begrafenis of bruiloft. Sinds de uitbraak van het coronavirus mogen er niet meer dan 30 personen worden uitgenodigd voor dit soort gelegenheden. Ook is de 'coronahoester' een nieuw fenomeen binnen het strafrecht.

Maar volgens Canoy valt het mee hoe snel de agent iemand op straat strafbaar zal stellen. Burgemeester Buma heeft namelijk aangegeven niet meteen te straffen. Wel ontstaat er nu een nieuwe norm, zegt Canoy. En dat vindt hij een goede zaak.