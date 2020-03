Noordelijke zorgorganisaties maken ruimte vrij voor coronapatiënten uit ziekenhuizen

De extra capaciteit is ook voor patiënten die niet meer thuis verzorgd kunnen worden, maar ook niet naar het ziekenhuis hoeven. In de Friese ziekenhuizen lagen vrijdag 99 coronapatiënten.

De zorgorganisaties maken de ruimte vrij op verzoek van het zogeheten Strategisch Kernteam. In Fryslân had Alliade in wooncentrum Anna Schotanus in Heerenveen al zo'n voorziening. Daar zijn momenteel al acht patiënten opgenomen. Bij Anna Schotanus kunnen ze uitbreiden naar in totaal zo'n 50 bedden.

Ook op meerdere locaties in Groningen en Drenthe wordt nu ruimte vrijgemaakt.

Coronaroutes

Voor patiënten die wel thuis verzorgd kunnen worden, heeft thuiszorgorganisatie Icare zogeheten coronaroutes georganiseerd. Dat zijn special teams die zorg en verpleging bieden aan patiënten die besmet zijn, verdacht zijn of herstellende zijn van het virus. Ook patiënten die thuiszorg krijgen van andere organisaties worden in die coronaroute opgenomen.