Nachtopvang daklozen moet beschikbaar blijven tegen verspreiding coronavirus

Speciale ruimte bij Zienn in Leeuwarden

Zienn had bij de nachtopvang in Leeuwarden al een speciale ruimte voor cliënten die het virus mogelijk hebben. Bovendien hadden ze er al veel maatregels genomen. Zo moeten mensen een voor een het gebouw binnentreden. Marrit Koelstra fan Zienn: "Daarna wassen ze hun handen en worden ze gefouilleerd om te kijken of ze drugs of wapens bij zich dragen. Vervolgens moeten ze verplicht douchen en als dat allemaal gedaan is, dán kunnen ze naar binnen."

"Het kost meer tijd en er moet veel gewacht worden, maar ik moet zeggen dat de passanten goed meewerken", zegt Koelstra. "Ze vinden het fijn dat er iets aan wordt gedaan. Zij volgen ook de media, ze zijn van alles op de hoogte."

Bij de nachtopvang van Zienn hebben ze extra mensen ingezet. "Er is de hele dag en nacht een medewerker aanwezig die mensen direct op kan vangen", zegt Nynke Plantinga van Zienn. "Iedereen vindt het spannend, maar zet ook de schouders eronder. Er heerst een soort saamhorigheidsgevoel: iedereen wil wel wat extra doen."