Feesttentenbranche luidt de noodklok, want alles wordt afgezegd

Bij de volledige branche komt de klap hard aan. "We moeten onze investeringen in de zomer verdienen. Dan krijg je vet op de botten voor tijdens de winter. Nu is er niets. Als mijn telefoon nu gaat, is het een annulering. Anders werd juist altijd gevraagd of we nog een tent hadden staan."

De investeringen die ze normaal gesproken in de winter doen, worden nu niet terugverdiend. Zo hoorde Van Kammen van een collega dat die op verzoek van een festival een speciale tent had gekocht. "Maar dat gaat nu niet door en het geld ben je kwijt, terwijl je dat nu zo hard nodig hebt."

Langer koffie drinken

De twintig werknemers drinken nu iets langer koffie en doen kleine klusjes op en rond het bedrijf. Maar dat kan niet heel lang doorgaan, zegt Van Kammen. "Dan moet je werktijdverkorting aanvragen. Dat is zwaar, want zij hebben ook allemaal een thuis."

Van Kammen maakt zich ook zorgen om de hele structuur rond de feesttenten: "Denk aan de toiletverhuurders, de vrouwen die daarbij zitten, de bands die optreden, de boekingsbureaus. Daar zit een hele economie achter. Die krijgt nu echt een flinke dreun te verwerken."