VIDEO: Burgemeester Van der Zwan grijpt in wanneer er huisfeesten plaatsvinden

Burgemeester Tjeerd van der Zwan van Heerenveen zal wel degelijk gaan ingrijpen bij huisfeesten. Dat zegt hij in It Polytburo. Burgemeesters hebben deze bevoegdheid gekregen van het kabinet, maar de voorzitter van de Veiligheidsregio's in Nederland, burgemeester Bruls van Nijmegen, zegt dat hij daar niet op zal handhaven.