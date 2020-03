Isabelle Diks verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder in Groningen

Isabelle Diks was wethouder van Leeuwarden tussen 2008 en 2017. Daarna kwam ze voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Eind 2008 zat ze ook al tijdelijk even in Den Haag.

Vergoedingskwestie

De afgelopen periode stond Diks onder druk, omdat ze een vergoeding kreeg die ze ontving omdat ze ver uit de buurt van Den Haag woonde. Maar ook nadat ze naar Den Haag was verhuisd, kreeg ze nog altijd deze vergoeding. Diks betaalde daarna het geld terug, in overleg met de Kamerfractie.

Eerder werd ook duidelijk dat ze wachtgeld bovenop haar loon als Tweede Kamer-lid had gekregen. Dat kreeg ze omdat ze als parlementariër minder verdiende dan toen ze wethouder was. Ook dat betaalde ze terug.

Diks wordt niet alleen wethouder: in Groningen krijgt ze ook de functie van locoburgemeester. Op Twitter bedankt Diks de collega's voor de samenwerking in de Tweede Kamer.