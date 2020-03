PODCAST: 'De gefaarlike tocht'

Uitzending 10: De gefaarlike tocht

William Leach loopt door de Schotse bergen op weg naar zijn vriend Blake die zo'n 100 kilometer verderop woont. William is groot, sterk, atletisch en heeft altijd een eikenhouten knuppel bij zich. Na een dag lopen is hij doodmoe en klopt hij aan bij een klein houten huisje.

De bewoonster, een oude vrouw, laat het er in, maar dit gaat niet van harte. Er zitten nog twee mannen in de kleine ruimte en als William na het eten gaat slapen, proberen de mannen hem te beroven. Het lukt William om te ontkomen en hij rent de bergen in.

Als hij er zeker van is dat hij niet achtervolgd wordt, valt hij tegen een boom aan in slaap. Hij krijgt een vreemde en akelige droom over zijn vriend Blake. Een dag later blijkt de droom waarheid te zijn...