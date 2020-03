Buurt verrast 100-jarige mevrouw Falkena-Albada op verjaardag

Op een stoel voor haar huis werd ze verrast door tientallen mensen die voor haar zongen. In de hele straat de Seine gingen de vlaggen uit. Haar familie zong een zelfgeschreven feestlied voor haar in de tuin, op de stoep en in de straat van haar huis. Op de wijze van 'O happy day', daar hebben ze 'Oh grutte dei' van gemaakt.

Brief van de koning

Mevrouw Falkena-Albada werd ook nog verrast door een bijzondere brief: koning Willem-Alexander heeft haar gefeliciteerd met haar honderdste verjaardag. Mevrouw Falkena woont in bij haar dochter Boukje en diens man. Zij hebben negen jaar geleden de hobbyruimte omgebouwd met een slaapkamer, douche en keukentje. Zo kan ze eten en koffiedrinken bij haar dochter, en die doet ook de was. Dochter Boukje is thuis in de zorgt: ze is kraamverzorgster geweest en heeft haar baan opgezegd om op haar moeder te passen.