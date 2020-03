Microbioloog over coronacrisis: "Dit wordt het nieuwe normaal"

Volgens Van Elsacker kan voorzichtig worden gezegd dat het aantal nieuwe besmettingen niet zo snel toeneemt als had gekund. Dat begin betekent naar alle waarschijnlijkheid dat de cijfers later in de keten ook lager zullen worden en dat er minder mensen zullen overlijden. "Maar zo ver zijn we nog lang niet." Hoe treurig ook, er zullen nog meer mensen overlijden, zegt Van Elsacker. "Het is gewoon een infectieziekte die voor veel mensen heel akelig uitpakt. Daar kan ik geen vrolijke berichten over geven."

Maatregelen hebben effect

Het aantal besmettingen kan ook niet realistisch worden gemeten, omdat er niet genoeg testen zijn en niet iedereen wordt getest. "Als wij op dezelfde wijze blijven testen, kunnen we toch zien of het aantal besmettingen toeneemt of niet." Ook huisartsen testen mensen met griepachtige verschijnsels nog steeds op het coronavirus. Van Elsacker: "Het RIVM modelleert op basis van alle informatie die vanuit het land via de GGD'en verzameld wordt. Dat ziet dat het niet meer zo hard stijgt als eerder en dat er een voorzichtig signaal is dat onze maatregelen effect hebben."

"Dit wordt het nieuwe normaal"

Mensen moeten zich er volgens Van Elsacker bewust van zijn dat als er vandaag minder mensen geïnfecteerd raken, we over een paar weken pas minder sterfte zien. Tot die tijd moet iedereen zich goed aan de maatregelen houden. "Ik kan niet genoeg benadrukken: we zitten hier een hele tijd aan vast. Dit wordt het nieuwe normaal." Volgens haar zullen we nog wel een aantal maanden of nog langer in deze situatie blijven zitten. "Maar we moeten het met elkaar volhouden."

Alles op alles zetten

Alles wordt op alles gezet om ervoor te zorgen dat de zorg het zo goed mogelijk aankan en er is veel drukte om alles goed georganiseerd te krijgen. "Er moet zoveel anders. Aan de andere kant zit ik er met gepaste trots naar te kijken. Mensen doen het verschrikkelijk goed en het geeft me een warm gevoel dat we het wel samen voor elkaar boksen."

Of de zorg het aankan, moet de komende dagen blijken. "Dat is superspannend. We moeten het afwachten en iedereen: alsjeblieft volhouden!"