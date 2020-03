Er liggen nu 99 coronapatiënten in de Friese ziekenhuizen

In de Friese ziekenhuizen liggen op dit moment in totaal 99 coronapatiënten. Daarvan liggen er 18 op de intensive care. In totaal hebben de drie noordelijke provincies 265 coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen, waarvan 139 uit de andere regio's komen. Die cijfers worden door het Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland.