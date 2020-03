Borniaherne plaatst hekken om bezoek op afstand te houden

Het is zwaar als mensen in verpleegtehuizen geen bezoek mogen ontvangen. Naasten proberen daarom voor de ramen contact te krijgen. En soms gaat het raam toch open, wordt er even geknuffeld met vader of moeder en zelfs kleine boodschappen overhandigd. Het personeel van Borniaherne snapt die behoefte, maar grijpt wel in, om te voorkomen dat het coronavirus straks binnen het zorgcentrum om zich heen grijpt en voor nieuwe besmettingen zorgt.