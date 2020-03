Jongeren in De Fryske Marren krijgen digitaal muziekles

De 11-jarige Tijn Hazelhoff uit Joure is één van de leerlingen. Hij krijgt les in het bespelen van de marimba. "Het is wel raar, je krijgt andere instructies en je kunt niet vragen of je iets goed vasthoudt", vertelt Tijn.

Ook voor zijn docent Johannes Terpstra is het wennen, zo zonder fysiek contact. "Je pakt heel gauw even een pols vast bijvoorbeeld, maar dat kan nu niet. Dat moet je nu allemaal digitaal voordoen, we sturen ook veel instructievideo's."

Het is wel een uitdaging, vindt Terpstra. "Hoe zet je de camera precies neer, welk programma gebruik je, al onze docenten zijn er mee in de weer. Toch is het een hele mooie manier om door te gaan met muziek."