Friese ziekenhuizen breiden IC-capaciteit uit

In het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is het aantal bedden op de intensive care al uitgebreid van 20 naar 28. In dit ziekenhuis is dan ook de meeste plek, vergeleken met de andere drie ziekenhuizen. Mocht het nodig zijn, dan kan het MCL verder opschalen. Daarvoor wordt dan wel apparatuur van operatiekamers ingezet waardoor er minder operaties kunnen plaatsvinden.

Frits Mostert, woordvoerder van het MCL, laat weten dat er op dit moment al zes patiënten met een coronabesmetting worden behandeld op de IC. Het ziekenhuis heeft niet vastgelegd hoeveel van de 28 bedden gebruikt gaan worden voor coronapatiënten en hoeveel voor de overige zorg.

Nij Smellinghe

De kleinere ziekenhuizen, Tjongerschans in Heerenveen, Antonius in Sneek en Nij Smellinghe in Drachten, hebben allemaal rond de tien IC-bedden. In Drachten is het aantal IC-bedden komende maandag verdubbeld ten opzichte van de normale situatie, want normaal heeft het ziekenhuis er zes. Inmiddels staat het aantal op tien en maandag komen daar nog twee bij.

Tjongerschans

Ook in Heerenveen is de capaciteit deze week van zes naar tien bedden gegaan. Twee van deze bedden worden vastgehouden voor zorg aan 'gewone patiënten'. Daan van den Broek van het Tjongerschans-ziekenhuis: "We kunnen er zelfs nog drie of nog vijf bedden bij zetten als dat nodig is. Drie gaat wel lukken, maar vijf alleen qua ruimte en materiaal. Want als we die vijf bedden neerzetten, dan lopen we waarschijnlijk tegen een personeelstekort aan."

Antonius

Het Antonius-ziekenhuis in Sneek had tot voor kort zeven bedden op de intensive care. Nu zijn dat er elf, maar het is mogelijk nog verder op te schalen. In Sneek liggen twee patiënten met een coronabesmetting op de intensive care.

De dagelijkse praktijk verandert razendsnel. Aan de telefoon benadrukt Ellen de Jong van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten: "Dit zijn de cijfers van dít moment. Het kan morgen zo weer anders zijn, en dan moeten we ons weer aanpassen."