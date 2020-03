Syb van der Ploeg: "Liesbeth List had Divakracht"

Divakracht en Grande Lady

Het was altijd bijzonder om met haar op het podium te staan, vertelt Syb. "Zij had een bepaalde Divakracht over zich heen, en als je dan een duet met haar deed, dan zat je er meteen samen helemaal in. Ze haalde echt het beste in mij naar boven als zanger."

Syb ziet List als een groot zangeres. "Ze was natuurlijk The Grand Lady van de Nederlandstalige muziek, wij keken enorm tegen haar op, maar het was fantastisch om met haar te werken. Ze gaf ons zo'n goed gevoel." Volgens syb heeft ze ook veel betekend voor zangeressen zoals Trijntje Oosterhuis, maar ook Elske DeWall. "Frank Boeijen, en ook andere grote producenten wilden graag met haar samenwerken. Ze was technisch gezien niet eens zo'n heel goede zangeres maar ze zong haar lied met passie."

Dementie

List had een vorm van dementie, als gevolg van hersenletsel uit het verleden. "Ik heb de laatste tijd veel aan haar gedacht, vooral omdat mijn eigen vader drie weken geleden is overleden aan dementie."