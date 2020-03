KNKB stelt kaatsseizoen vooreerst uit tot 20 juni

Verslaggever Geert van Tuinen vertelt dat er in de periode van 1 mei tot en met 19 juni 2020 acht wedstrijden gekaatst zouden worden. "Alle ingeplande wedstrijden komen dus te vervallen. Het gaat dan om acht partijen. Op 1 juni de bondspartij, georganiseerd door de KNKB zelf, vijf vrije formaties en twee door-elkaar-geloot.

Unieke situatie in Balk

De eerste wedstrijd die op 20 juni dit jaar staat gepland, wordt (nog onder voorbehoud van de ontwikkelingen van het coronavirus) daarmee gehouden in Balk. "En dat is heel bijzonder, want Balk ligt toch een beetje in de periferie van de kaatswereld, kun je wel stellen", vertelt Van Tuinen. "Het is een unieke situatie. Want de Balkster kaatsvereniging Cannegieter bestaat dit jaar niet alleen 60 jaar, ze hebben ook nog eens hoofdklasse 'door-elkaar-geloot' toegewezen gekregen."

Van Tuinen praatte met voorzitter René Anema van de kaatsvereniging in Balk. "Ja en die is volledig in twijfel. Hij zegt: natuurlijk willen wij dat jubileum vieren, met voor de eerste keer een hoofdklasse, maar hoe komt het met de sponsoring?"