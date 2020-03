Burgemeester Sluiter hoopt alternatief te vinden voor Visserijdagen

"Het nieuws overviel mij totaal, maar het is zoals het is. Wij zijn geen evenementenorganisator en Stichting Visserijdagen maakt zijn eigen afwegingen", zegt burgemeester Roel Sluiter. Volgens de stichting is het niet passend om in deze financieel moeilijke tijden bij sponsoren aan te kloppen en kunnen ze vanwege beperkingen in het kader van de coronacrisis niet goed samenkomen om alles voor te bereiden.

Sluiter: "Ze hebben er ongetwijfeld goede redenen voor. Niettemin denk ik: we zijn nu maart en de Visserijdagen zijn eind augustus. Dat ligt nog een hele tijd voor ons. Laten we nou hopen dat dit hele coronagedoe dan achter de rug is en dat er dan ruimte is om normale feestelijkheden in de stad te houden."

'Oriënterend gesprek'

De burgemeester gaat ervan uit dat de Visserijdagen niet in zijn gewone vorm zullen plaatsvinden, maar wil wel kijken of er een alternatief kan worden gevonden. "Bij de feestweek in juni kunnen we er ook van uitgaan dat dat niet doorgaat. Ik wil een oriënterend gesprek om te zien of het mogelijk is toch iets feestelijks te organiseren."

Al is het maar om de Harlinger horeca tegemoet te komen. "Er wordt nu geen cent verdiend in de horeca. Ik denk dat het ook in hun belang is dat er iets wordt georganiseerd waarmee dat goedgemaakt kan worden."

Stichting Evenementen Harlingen

De organisatie van de Visserijdagen heeft nog geen reactie gegeven. Bram Visser van Stichting Evenementen Harlingen noemt het 'schandalig' dat Stichting Visserijdagen het besluit zo eenzijdig heeft gemaakt. Evenementen Harlingen is blij met het daadkrachtige antwoord van de gemeente en wil het avondprogramma zo goed als mogelijk door laten gaan, want alles is al vastgelegd. De stichting zegt door te gaan zolang de omstandigheden dat toelaten.