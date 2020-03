Bloemen en post 24 uren in quarantaine bij verzorgingshuizen

Bloemen en post in quarantaine

Stienstra ziet vooral dat er veel mooie dingen gebeuren. "Mensen gaan meer beeldbellen en dat is ook een mooie manier om contact te houden." Natuurlijk wil familie ook graag op een andere wijze zijn betrokkenheid tonen door een bloemetje te sturen, een kaartje of boodschappen. Nadeel is echter dat het coronavirus daar mogelijk op kan zitten. "Sinds donderdag zorgt Zorggroep Noorderbreedte ervoor dat al die goederen 24 uur in opslag gaan. Pas daarna worden ze afgeleverd."

Het vergt veel van de zorg. Vraag is dan ook hoelang dit nog vol te houden is voor het personeel. "Zolang als het moet", zegt Stienstra. "We hopen natuurlijk dat de maatregelen weer verlicht zullen worden, maar tot die tijd moeten wij deze tijd zoveel mogelijk comfortabel maken."