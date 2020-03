GGD Fryslân: negen nieuwe besmettingen in Fryslân

"We zien een langzaam oplopende lijn. Dat zien we in positieve testen, maar ook in de ziekenhuisopnames", zegt Margreet de Graaf van GGD Fryslân. "We hopen dat de verspreiding zodanig vertraagd is dat het zorgsysteem alles aankan."

In Fryslân is er een veel vlakkere lijn te zien dan in Brabant wat het aantal besmettingen betreft. De piek zou in Fryslân eind mei worden verwacht. De Graaf: "We doen ons best om het te vertragen tot we het mooie weer ingaan. Dit virus lijkt niet te houden van warmere temperaturen en luchtvochtigheid." De instanties proberen het zo lang mogelijk te rekken, omdat we nog geen immuniteit hebben opgebouw en het vaccin er op zijn vroegst over een jaar is.

IC-bedden

Het aantal bedden op de Intensive Cares is nog steeds een punt van zorg. Dat wordt zowel landelijk als regionaal in de gaten gehouden. "We zijn solidair in Nederland. Vooral vanuit Brabant worden patiënten verspreid over hele land. Daarbij wordt altijd afgewogen: blijft er voldoende capaciteit voor regio?"

Hoelang dat echter kan worden gedaan, wordt per dag bekeken. "Er worden voortdurend inschattingen gemaakt. Daar hoeven mensen zich nu geen zorgen over te maken."

Luister naar het RIVM

Er is veel tegenstrijdig nieuws over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. "Het is lastig om in wirwar van meningen te weten wat je moet geloven. Het blijft een virus en dat heb je niet aan een touwtje." De Graaf raadt daarom aan om je bronnen en info te beperken en naar het RIVM te lusiteren. "Dan heb je de hoofdbron van info te pakken. Mensen doen er verstandig aan daar gerust op te zijn."