Sven Kramer gaat nog twee jaar door: "Ik vind schaatsen nog steeds fantastisch"

Het afgelopen jaar had Kramer fysieke problemen: hij werd aan het begin van het seizoen bij een fietstraining geschept door een auto. Daarna kreeg hij weer last van een oude kwaal: rugproblemen. "Het wordt er niet gemakkelijker op, maar ik heb nog wel steeds het goede gevoel dat ik kan winnen."

Toch heeft hij wel twijfels gehad. "Natuurlijk, als je slechte worldcups rijdt en last van je lijf hebt." Maar in het tweede deel van het seizoen mengde Kramer zich weer tussen de besten. Hij is blij dat hij nog steeds deel uitmaakt van de ploeg. "Ondanks de overwinningen die ik al heb behaald, ben ik nog altijd supergemotiveerd."

"Daarnaast vind ik het mooi om te zien dat we als team blijven groeien", ook al is zijn goede vriend Douwe de Vries gestopt. "Dat is topsport en iedereen respecteert dat besluit van Douwe, ik al helemaal. Maar onze relatie was wel beter dan 'zomaar een collega'. Sportief gezien wordt het wel opgelost, maar in persoonlijk contact is dat niet op te vangen."

Wereldrecord

Kramer veroverde afgelopen seizoen bij de WK afstanden in Salt Lake City een zilveren medaille op de 5000 meter. Op de Team Pursuit pakte hij vervolgens samen met Douwe de Vries en Marcel Bosker de wereldtitel. Het trio deed dit in een wereldrecord: 3.34,67.

Een maand eerder had Kramer ook op de EK afstanden een zilveren plak bemachtigd op de vijf kilometer en wist hij samen met Bosker en Patrick Roest de Europese titel te pakken op de ploegenachtervolging. Bij het WK allround besloot Kramer zich mede vanwege privéomstandigheden halverwege het toernooi terug te trekken.

"Mijn seizoen begon wat minder, maar uiteindelijk heb ik na de jaarwisseling nog een aantal mooie dingen kunnen laten zien. Als je bij de WK afstanden op maar vijf tienden van de winnaar eindigt, zegt dat denk ik genoeg. We zitten nog twee jaar van de Olympische Winterspelen van Peking, dus er is nog van alles mogelijk. Het zou fantastisch zijn om mijn carrière met een olympische gouden plak af te sluiten."

Orie

Coach Jac Orie is verheugd met de contractverlenging van Kramer, die in 2014 onder zijn hoede kwam. "Sven is een groot kampioen en ik vind het ontzettend leuk om ook de aankomende twee seizoenen nog met hem samen te werken. Als we hem fysiek goed weten te houden, ben ik ervan overtuigd dat hij de komende jaren topprestaties kan leveren."