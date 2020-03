Kollumer onkruidbestrijder poetst nu winkelwagentjes

Eerst gratis, nu voor kostprijs

Om supermarkten, maar ook andere bedrijven als tankstations te overtuigen van deze manier van schoonmaken, bood het Kollumer bedrijf hun service eerst gratis aan. "Wij moeten dit probleem natuurlijk samen aanpakken, daarom hebben wij onze diensten eerst gratis aangeboden." Er blijkt echter veel interesse te zijn bij ondernemers. "Daarom werken wij nu voor kostprijs, wij hoeven er verder geen winst op te maken. De ondernemers zijn dolenthousiast, want zij zijn natuurlijk ook moreel verplicht om hun klanten een schone omgeving aan te bieden."



Een van die tevreden mensen is manager Peter Feenstra van de Jumbo in Dokkum. "Wij zijn heel blij met deze schoonmaakservice, want wij willen graag dat het spik en span is voor de klant. Zo kunnen wij ook een stukje vertrouwen winnen, dat wij er alles aan doen om er voor te zorgen dat de hygiëne hier op en top is voordat de klant de winkel binnenloopt." Gedurende de dag maakt het personeel van de supermarkt de wagentjes zelf schoon met desinfectiemiddel.