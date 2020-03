'Telefooncirkel' moet eenzaamheid onder ouderen tegengaan

Eenzaamheid onder ouderen is sowieso al een probleem volgens Nynke Wilbrink van Zorgbelang Fryslân. "En nu met alle coronamaatregelen zitten veel meer mensen thuis en is het moeilijker om contacten te onderhouden."

Bij zo'n telefooncirkel worden groepjes van zes of zeven mensen gevormd. De eerste persoon belt de tweede, de tweede de derde, enz. Dat gaat door tot de laatste persoon de eerste weer belt.

Oogje in het zeil houden

Met de telefooncirkel kunnen de deelnemers ook een oogje in het zeil houden en zien hoe het met elkaar gaat. Wilbrink: "Mensen kunnen een contactpersoon doorgeven. Op het moment dat iemand meerdere keren niet te bereiken is, kunnen we die contactpersoon inschakelen die kan gaan kijken bij die persoon."

Menen die willen meedoen of een ander willen opgeven voor een telefooncirkel, kunnen zich aanmelden via 085-4832433, info@zorgbelang-fryslan.nl of via de website www.zorgbelang-fryslan.nl.

Meldpunt

Daarnaast begint Zorgbelang Fryslân volgende week ook met een meldpunt voor mensen die knelpunten ondervinden in de zorg door alle coronamaatregelen.