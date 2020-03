Zangeres Liesbeth List overleden

In 2017 beëindigde se haar carrière in verband met de dementie. Kort daarna verscheen de biografie: 'De dochter van de vuurtorenwachter'.

List brak als zangeres door toen ze contact kreeg met Ramses Shaffy. Met hem had ze haar grote hit 'Pastorale'. Dit nummer heeft ze in 2012 in een Friese vertaling gezongen met Syb van der Ploeg. In 2017 zong Elske DeWall het nummer 'Heb het leven lief' van Liesbeth List in The Passion in Leeuwarden.

Liesbeth List won Edisons (1971 en 1995), in Gouden Harp (1998) en de oeuvreprijs fan de Gouden Eeuw Awards.

De chansonnière wordt in stilte gecremeerd.