Drieduizend vrijwilligers willen een steentje bijdragen in de zorg

"We zijn er enorm blij mee", zegt Matthijs van Walsum van ZorgpleinNoord. De meeste vrijwilligers zijn geschikt om aan de slag te gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om zorgpersoneel dat al met pensioen was om mensen die een baan in een andere sector hadden gekregen, maar toch weer in de zorg aan de slag wilden.

Hoog niveau

"We zien dat het niveau erg hoog is. We zijn vooral op zoek naar mensen met ervaring in de zorg, onder andere op verpleegkundige-niveau." Zelfs mensen zonder ervaring kunnen zich aanmelden. Die kunnen aan de slag bij het Rode Kruis.

Er zijn zo'n 275 zorginstellingen aangesloten bij ZorgpleinNoord. Die kijkt nu eerst waar die precies behoefte aan hebben. De meeste instellingen zeggen zo'n 10 extra zorgvrijwilligers nodig te hebben.

Overal hulp nodig

De hulp is niet alleen nodig op de Intensive Cares. Ook in verpleeghuizen kunnen ze bijvoorbeeld extra handen gebruiken. "We verwachten ook we over de hele zorgsector te maken gaan krijgen met zorgmedewerkers die zelf geïnfecteerd raken."

ZorgpleinNoord kan noch altijd meer vrijwilligers gebruiken. Mensen die graag een steentje willen bijdragen, kunnen zich daarvoor melden op https://www.extrahandenvoordezorg.nl.