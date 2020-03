Modewinkel heeft zorgen over gehele middenstand: "Het gaat helemaal mis"

Een deel van de oplossing ligt daarom heel erg voor de hand, volgens Rinsma: "We moeten niet bij de internationale webshops kopen, ook niet bij de nationale webshops. Maar bij de lokale winkeliers. De plaatselijke bedrijven zijn het geld meer dan waard,"

Tot besluit doet Rinsma nog een oproep aan de collega-bedrijven: "Als het straks weer vertrouwd is om naar buiten te gaan, dan moeten we ervoor zorgen dat het niet een grote prijzenoorlog wordt. Want dan blijven de winstmarges nihil en wordt het toch een heel lastig verhaal."