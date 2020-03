LIVEBLOG: Extra surveillance op zeedijk tegen dagjesmensen

In Fryslân is er een veel vlakkere lijn te zien dan in Brabant wat betreft het aantal besmettingen. Dat zegt Margreet de Graaf van GGD Fryslân. "We zien een langzaam oplopende lijn. Dat zien we in positieve testen, maar ook in de ziekenhuisopnames. We hopen dat de verspreiding zodanig vertraagd is dat het zorgsysteem alles aankan."

De piek zou in Fryslân eind mei worden verwacht. De Graaf: "We doen ons best om het te vertragen tot we het mooie weer ingaan. Dit virus lijkt niet te houden van warmere temperaturen en luchtvochtigheid." De instanties proberen het zo lang mogelijk te rekken omdat we nog geen immuniteit hebben opgebouwd en het vaccin er op zijn vroegst pas over een jaar is. Lees het volledige artikel hier.