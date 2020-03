LIVEBLOG: Drieduizend oud-zorgmedewerkers helpen tegen coronacrisis

Zo'n drieduizend oud-zorgmedewerkers hebben zich aangemeld om te helpen tegen de coronacrisis. De vacaturesite Zorgpleinnoord vertelt in Fryslân fan 'e Moarn op Omrop Fryslân radio over wat ze daarmee kunnen en of het genoeg is. Verder belt presentator Hans Koster met Zorgbelang Fryslân, dat met een telefoonnetwerk komt van en voor eenzame mensen in deze tijd.

We hebben ook contact met huisarts Jacob Bruins uit Appelscha, want in Ooststellingwerf hebben ze nu één centrale locatie om patiënten te ontvangen die het virus mogelijk hebben. En de middenstand krijgt het zwaar, "het gaat helemaal mis", zeggen ze in Gorredijk. Abel de Grefte heeft een speciaal lied geschreven over zijn opa die is overleden aan het virus. En we bellen weer met het Antonius Ziekenhuis in Sneek, waar ze donderdag een oproep deden voor schorten. Hebben ze daar al reacties op gekregen?