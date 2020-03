Huisarts Maats in Gorredijk: "Stilte voor de storm, er staat iets te gebeuren"

"Het is heel gek, het was in de praktijk in de afgelopen twee weken heel stil", vertelt Maats, die zijn praktijk in Gorredijk heeft. De afgelopen week hielp hij zijn patiënten vooral via de telefoon. Bovendien kregen Maats en zijn collega's veel telefoontjes met vragen over het virus. In fysiek opzicht was het dus een stuk rustiger in zijn praktijk.

Toename

Maar dat blijft niet lang zo, denkt Maats. "De komende weken zullen we een toename zien van het aantal patiënten, ook in de huisartsenpraktijk. De vraag is: in welke mate gaat dat zijn? We hebben ons er de afgelopen twee weken op kunnen voorbereiden en ik denk dat iedereen daar heel serieus mee aan de slag is geweest. Nu komt het eropaan."

Maatregelen

Maats heeft sommige zaken in zijn praktijk alvast aangepast om het toenemende aantal patiënten de komende periode te kunnen helpen. 's Ochtends ontvangt hij patiënten met andere klachten, zij hebben geen koorts. "De patiënten die mogelijk ziek zijn, die koorts hebben, hoesten of verkouden zijn, zien we 's middags in een aparte spreekkamer en aparte wachtkamer", legt Maats uit. "We hebben daar allemaal beschermende kleding en brillen en kapjes voor, om deze patiënten dan te onderzoeken."

Ook in zijn praktijk werken sommige mensen thuis, zoals de praktijkverpleegkundige. Maats noemt het maatregelen "die we hebben genomen om net als buiten contact met mensen te voorkomen."